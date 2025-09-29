SHOT: экс-студент пытался из мести убить учителя русского языка в Архангельске

Бывший студент Артемий Корюков, устроивший поножовщину в техникуме в Архангельске, хотел отомстить преподавателю русского языка Ольге Ивановой, пишет SHOT .

Инцидент произошел утром в понедельник. По данным телеграм-канала, 18-летнего парня отчислили со второго курса после прошлой сессии.

«Завуч Ольга Иванова, которую он попытался убить первой, была в комиссии по его отчислению», — говорится в публикации.

Соцпедагог Татьяна Винокурова получила удар ножом, когда пыталась защитить коллегу. Также под горячую руку злоумышленника попал другой студент. Нападавшего задержали другие учащиеся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более человек». Экс-студенту грозят 15 лет колонии.