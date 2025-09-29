SHOT: экс-студент пытался из мести убить учителя русского языка в Архангельске

Бывший студент Артемий Корюков, устроивший поножовщину в техникуме в Архангельске, хотел отомстить преподавателю русского языка Ольге Ивановой, пишет SHOT.
Инцидент произошел утром в понедельник. По данным телеграм-канала, 18-летнего парня отчислили со второго курса после прошлой сессии.
Соцпедагог Татьяна Винокурова получила удар ножом, когда пыталась защитить коллегу. Также под горячую руку злоумышленника попал другой студент. Нападавшего задержали другие учащиеся.
Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более человек». Экс-студенту грозят 15 лет колонии.