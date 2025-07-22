SHOT: главком ВСУ Сырский отправил миллион рублей в Россию на лечение отца

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оказал финансовую помощь проживающему в России отцу, пишет телеграм-канал SHOT .

По его данным, 86-летний Станислав Прокофьевич борется с заболеванием головного мозга с апреля. Причиной обострения стал перенесенный COVID-19. Сначала он проходил лечение во Владимире, но затем сын отправил родителей в Москву.

«Месяц лечения отца главкому ВСУ обошелся в миллион рублей — примерно столько он и перевел в Россию», — говорится в публикации.

SHOT уточнил, что Станислав Прокофьевич живет в отдельной палате вместе с женой.

Ранее сообщалось, что Сырский почти прекратил общаться с семьей из-за разных взглядов на СВО. Его родители занимают пророссийскую позицию.