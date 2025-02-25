SHOT: Ефремову грозит ШИЗО за использование телефона в колонии

Осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову грозит ШИЗО за использование телефона в колонии, пишет SHOT.
При этом адвокат артиста накануне опроверг информацию о том, что у него нашли смартфон.
По данным телеграм-канала, управление ФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4. Сейчас общаются со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни.
SHOT утверждает, что именно эта ситуация поставила под угрозу срыва условно-досрочное освобождение актера. Теперь Ефремову нужно доказать, что телефон не имеет к нему никакого отношения.