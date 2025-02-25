SHOT: Ефремову грозит ШИЗО за использование телефона в колонии

Осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову грозит ШИЗО за использование телефона в колонии, пишет SHOT .

При этом адвокат артиста накануне опроверг информацию о том, что у него нашли смартфон.

«Вероятно, его отправят в одиночный изолятор на 3–10 суток, так как это нарушение серьезное и уже не первое за время отсидки», — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, управление ФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4. Сейчас общаются со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни.

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SHOT утверждает, что именно эта ситуация поставила под угрозу срыва условно-досрочное освобождение актера. Теперь Ефремову нужно доказать, что телефон не имеет к нему никакого отношения.