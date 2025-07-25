SHOT: Десятки россиянок стали жертвами препарата для удаления мешков под глазами

Десятки россиянок стали жертвами препарата, который используется для удаления мешков под глазами. Вместо желаемого результата девушки получили тяжёлые отёки и синяки, от которых не могут избавиться месяцами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

28-летняя Катя из Пензы рассказала, что уже два месяца не может вернуть нормальный вид своему лицу. По её словам, после инъекции лицо стало сильно отекать, а препараты — антибиотики и антигистаминные средства — дают лишь кратковременный эффект. Косметолог объяснила осложнение индивидуальной реакцией организма.

40-летняя Кристина из Брянска сделала процедуру в прошлом году. До сих пор ей не удалось полностью устранить последствия.

Пострадавшие отмечают, что препарат задерживает влагу в тканях и провоцирует выраженную отёчность. Они вынуждены тратить сотни тысяч рублей на лечение, но результата добиться не удаётся.

Как рассказал SHOT пластический хирург Владимир Плахотин, препарат вводится между кожей и венами. Он кратковременно маскирует синяки и мешки под глазами, но в дальнейшем начинает активно притягивать влагу, что и вызывает отёки. По словам специалиста, такие уколы всегда сопряжены с риском осложнений.