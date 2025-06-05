SHOT: актриса Вера Алентова госпитализирована в Москве

В Москве госпитализирована звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, 83-летняя пациентка обратилась к медикам с жалобами на дискомфорт в области живота. После осмотра врачи приняли решение провести операцию. Медицинское вмешательство прошло успешно.

Актриса временно утратила трудоспособность, но ближайший спектакль в Театре Пушкина в конце июня всё же должен состояться с участием Алентовой, пишет автор поста.