Понедельник, 2 июня, 2025
19.3 C
Рязань
Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка
Новости мира

Шок для Трампа: Удары по аэродромам РФ бьют по Вашингтону

Алексей Самохин

Вчерашние удары по российским аэродромам, которые, по сообщениям украинских источников, Владимир Зеленский «лично готовил полтора года», неожиданно и очень серьезно ударили по президенту США Дональду Трампу. Ситуация вокруг этих атак, произошедших прямо перед вторым раундом российско-украинских переговоров в Стамбуле, вызывает множество вопросов и напряжение в отношениях между ключевыми игроками. Об этом пишет в статье для «Комсомольской правды» обозреватель Евгений Умеренков. 

Что изменилось? Запутанные сигналы и рикошет по Трампу!

1 июня американское издание Axios, ссылаясь на «официальный украинский источник», сначала сообщило, что Украина якобы уведомила администрацию США о готовящейся атаке. Однако затем, без объяснения причин, на сайте появилось исправление: «не уведомляла». Эта путаница порождает главную интригу: знал ли Трамп о провокации за день до возобновления российско-украинских переговоров в Стамбуле – или нет?

Ситуация усугубляется тем, что всего за несколько дней до этого, 30 мая, президент США Дональд Трамп был «удивлен и даже возмущен» ответными ударами России по Украине. Тогда он заявил журналистам: «Я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало», а также сказал телеканалу NBC News, что «зол на президента России Владимира Путина». И вот теперь — такой «сюрприз» для самого Трампа от Зеленского.

Кто подставил Трампа? Киев играет с огнем!

Это очень интересный вопрос, ведь действия Киева – не просто игра со спичками у разлитой канистры с бензином, а настоящий бросок факела в пороховую бочку.

Теракты в России изменят повестку переговоров в Стамбуле, уверен политолог
  • Удар по репутации «президента мира»: Американская администрация не раз заявляла о заинтересованности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Такие действия Украины могут серьезно подорвать эти намерения и сделать Трампа заложником ситуации, в которой ему будет сложно позиционировать себя как «президента мира».
  • Вмешательство в чувствительную сферу: Получается, Зеленский подставил Трампа, решив, что ему можно ввязаться в сложные отношения двух ядерных сверхдержав в столь чувствительной сфере и посмотреть, как они будут выпутываться. Это демонстрирует крайне рискованную стратегию Киева.

Диалог на грани срыва!

Поздним вечером вчера стало известно о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Официальное заявление МИД РФ было скупым: «обсуждалась ситуация, связанная с украинским кризисом». При этом Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

Москва, как отмечают аналитики, в очередной раз проявила «железную выдержку». Ведь очевидной целью терактов и атак был срыв переговоров и попытка удержать США в конфликте на стороне Украины. Киев, похоже, заигрался в опаснейшую игру, в которой ему не место. Вашингтон должен это зафиксировать, особенно если Трамп действительно стремится выглядеть «президентом мира».

Звонкий удар в уязвимое место: эксперты оценили последствия атаки ВСУ по аэродромам дальней авиации

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

«Это позор»: Сладков резко высказался о воскресной атаке ВСУ на Россию

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал в телеграм-канале воскресную атаку...
Новости России

Коц задал неудобный вопрос после крушения поездов в Брянской и Курской областях

Крушение поездов в Брянской и Курской областях обнажило пробел...
Общество

Скопление всех экстренных служб заметили в Рязани на Южной окружной

На месте следком, медики, полиция, МЧС. Рядом со строительным рынком заправка перекрыта, причина неизвестна.
Происшествия

Водителя фуры, с помощью которой украинцы организовали атаку дронов в Рязани, допросили следователи

Мужчина рассказал, как так вышло, что он управлял фурой, которую задействовали для атаки военных объектов.
Происшествия

Громкие звуки, разбитые машины, повреждённые дома: что известно об атаке ВСУ на Рязань ночью 2 июня

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать областной центр.

Последние новости

Происшествия

Подросток выпала из окна в Рязани, девушка скончалась на месте

В Дашково-Песочне из окна многоэтажки выпала девушка. По информации очевидцев, на вид ей было 16-18 лет.
Культура и события

В Рязани отметили День защиты детей

На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
Общество

На разработку проекта капремонта Рязанской филармонии направят 4,8 млн рублей

Согласно условиям контракта, все строительные и отделочные материалы должны быть российского производства и соответствовать современным стандартам.
Общество

В Рязанской области объединят несколько колледжей

Изменения коснутся нескольких образовательных учреждений.
Происшествия

После массовой атаки дронов на российские военные объекты начался розыск предпринимателя Тимофеева

По сообщению источника, именно ему принадлежали фуры с беспилотниками, которые задействовали в террористических действиях.
Общество

Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства

1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.
Новости России

Звонкий удар в уязвимое место: эксперты оценили последствия атаки ВСУ по аэродромам дальней авиации

Удары по аэродромам — это не катастрофа и уж точно не «российский Пёрл-Харбор», как писали вчера самые тревожные блогеры. Но это — точный удар в уязвимое место.
Общество

Четырёх иностранцев депортировали из Рязанской области за кражу, изнасилование и другие преступления

В списке выдворенных фигурируют уроженцы государств Карибского региона, Центральной Азии и Южного Кавказа.