Вчерашние удары по российским аэродромам, которые, по сообщениям украинских источников, Владимир Зеленский «лично готовил полтора года», неожиданно и очень серьезно ударили по президенту США Дональду Трампу. Ситуация вокруг этих атак, произошедших прямо перед вторым раундом российско-украинских переговоров в Стамбуле, вызывает множество вопросов и напряжение в отношениях между ключевыми игроками. Об этом пишет в статье для «Комсомольской правды» обозреватель Евгений Умеренков.

Что изменилось? Запутанные сигналы и рикошет по Трампу!

1 июня американское издание Axios, ссылаясь на «официальный украинский источник», сначала сообщило, что Украина якобы уведомила администрацию США о готовящейся атаке. Однако затем, без объяснения причин, на сайте появилось исправление: «не уведомляла». Эта путаница порождает главную интригу: знал ли Трамп о провокации за день до возобновления российско-украинских переговоров в Стамбуле – или нет?

Ситуация усугубляется тем, что всего за несколько дней до этого, 30 мая, президент США Дональд Трамп был «удивлен и даже возмущен» ответными ударами России по Украине. Тогда он заявил журналистам: «Я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало», а также сказал телеканалу NBC News, что «зол на президента России Владимира Путина». И вот теперь — такой «сюрприз» для самого Трампа от Зеленского.

Кто подставил Трампа? Киев играет с огнем!

Это очень интересный вопрос, ведь действия Киева – не просто игра со спичками у разлитой канистры с бензином, а настоящий бросок факела в пороховую бочку.

Удар по репутации «президента мира»: Американская администрация не раз заявляла о заинтересованности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Такие действия Украины могут серьезно подорвать эти намерения и сделать Трампа заложником ситуации, в которой ему будет сложно позиционировать себя как «президента мира».

Американская администрация не раз заявляла о заинтересованности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Такие действия Украины могут серьезно подорвать эти намерения и сделать Трампа заложником ситуации, в которой ему будет сложно позиционировать себя как «президента мира». Вмешательство в чувствительную сферу: Получается, Зеленский подставил Трампа, решив, что ему можно ввязаться в сложные отношения двух ядерных сверхдержав в столь чувствительной сфере и посмотреть, как они будут выпутываться. Это демонстрирует крайне рискованную стратегию Киева.

Диалог на грани срыва!

Поздним вечером вчера стало известно о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Официальное заявление МИД РФ было скупым: «обсуждалась ситуация, связанная с украинским кризисом». При этом Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

Москва, как отмечают аналитики, в очередной раз проявила «железную выдержку». Ведь очевидной целью терактов и атак был срыв переговоров и попытка удержать США в конфликте на стороне Украины. Киев, похоже, заигрался в опаснейшую игру, в которой ему не место. Вашингтон должен это зафиксировать, особенно если Трамп действительно стремится выглядеть «президентом мира».