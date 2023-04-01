Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск (сил) Сергей Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке и провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами.



В ходе совещания министр обороны РФ подчеркнул, что «обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в Правительстве и в Министерстве обороны РФ». Сергей Шойгу отметил, что «объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию».

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Всё это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции», — подчеркнул министр обороны РФ.

Также в ходе рабочего совещания были обсуждены вопросы дальнейшего наращивания обеспечения наших группировок войск боеприпасами. В том числе повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.



Ранее Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в московском, челябинском и кировском регионах.

Руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции.