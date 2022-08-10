Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Награждение состоялось в среду, 10 августа, в Национальном центре управления обороной.

Шойгу выразил уверенность, что военные и дальше будут служить Отечеству, сделают ещё много добрых дел.

Глава Минобороны поздравил подчинённых и вручил им медали «Золотая Звезда», поблагодарив за отвагу во время спецоперации на территориях ЛНР и ДНР.