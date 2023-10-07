Суббота, 7 октября, 2023
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Шойгу проверил завод, где делают ракеты «Сармат»

7info

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК АО «Красмаш» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения «Сармат».

В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

Министр обороны РФ заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству стратегического ракетного комплекса «Сармат», и акцентировал внимание руководства предприятия. «Во исполнение решения Президента Российской Федерации осуществляется постановка на боевое дежурство перспективного ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат». Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом «Сармат»», – сказал Министр обороны РФ.

В свою очередь генеральный директор АО «Красмаш» доложил о расширении производственных мощностей предприятия, оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства площадью 18 тыс. кв. метров на 300 рабочих мест, оборудованных по самым современным стандартам.

Руководитель АО «Красмаш» также отметил, что на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, и в последнее время на завод приходит очень много молодых людей с хорошим образованием и квалификацией.

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