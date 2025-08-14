Шнуров согласился с запретом пяти песен «Ленинграда» для несовершеннолетних, назвав решение суда верным

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал решение суда, запретившего распространять пять песен коллектива среди несовершеннолетних.

По словам музыканта, это решение является абсолютно верным, поскольку такие треки не предназначены для подростков.

Ранее Василеостровский районный суд в Петербурге наложил запрет на распространение песен «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские». Экспертиза выявила в них признаки нарушения законодательства, а именно — побуждение к насилию и действиям, которые могут угрожать физическому и духовному здоровью детей.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда!» — заявил Шнуров изданию «Абзац», комментируя вердикт.