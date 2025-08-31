Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

Школы Рязанской области переходят на обновленную цифровую платформу «Образование Рязанской области». Об этом сообщает минцифры региона.

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.

Что изменится:

родители и педагоги смогут видеть электронное портфолио ребенка с его достижениями и траекторией развития;

доступен модуль «Всероссийская олимпиада школьников» — запись на олимпиады, результаты и апелляции в личном кабинете;

появилось новое мобильное приложение для родителей и учеников — оценки, задания, объявления и общение с учителями;

педагоги получают «Конструктор уроков» и новые отчеты об успеваемости и посещаемости.

Все школы региона уже подключены к сервису «Сферум», а дальше платформа будет интегрирована с национальным мессенджером. Это быстрый и безопасный канал общения для педагогов и родителей.

Уже в сентябре к системе подключатся детские сады и учреждения профессионального образования.

Войти на сайт можно по ссылке.

Скачать приложение можно здесь IOS |Android