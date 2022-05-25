Школы Рязанской области обеспечат государственной символикой за счет нацпроекта «Образование», сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госудумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам парламентария, регион получит из федерального бюджета в 2022 году более 23 млн. рублей на дополнительное оснащение учреждений образования. Средства будут выделены в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Соответствующее решение одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

«Идея, предложенная общественностью, поддержана нашим Президентом В.В. Путиным. Осенью прошлого года глава государства дал поручение Правительству и Администрации Президента рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России. Теперь эта инициатива воплощается в жизнь», – сказал Андрей Макаров.