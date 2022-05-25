Школы Рязанской области обеспечат государственной символикой за счет нацпроекта «Образование»
Школы Рязанской области обеспечат государственной символикой за счет нацпроекта «Образование», сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госудумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
По словам парламентария, регион получит из федерального бюджета в 2022 году более 23 млн. рублей на дополнительное оснащение учреждений образования. Средства будут выделены в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Соответствующее решение одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.