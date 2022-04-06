Школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуируют из-за сообщений о «минировании», сообщает РИА Новости.

«На электронную почту мэрии поступило письмо с угрозами от неизвестных. В нем указано, что взрывчатые вещества заложены в школах № 43, 40, 30, 32, а также в 5-й и 6-й гимназиях. Учеников в срочном порядке эвакуировали. В образовательные учреждения выехали службы экстренного реагирования. После проведения мероприятий будет решаться вопрос по поводу занятий во вторую смену», — сообщается на сайте мэрии Хабаровска.

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Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о «минировании» проходила эвакуация из школ № 19, 31 и 35. Учащихся отправили по домам. Возможно, список больше — информация уточняется.

В Комсомольске функционируют 37 школ, в Хабаровске — 70.

Волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С начала этого года только в Хабаровске из-за ложной информации о заложенных в зданиях взрывных устройствах нарушалась работа в мэрии, школах, магазинах, медучреждениях и в аэропорту.