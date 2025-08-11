Школы № 28 временно переедет в здание школы 60/61

С 1 сентября в Рязани учебный процесс для учащихся школы № 28 будет организован в школе № 60/61. Это связано с планируемым строительством нового здания школы. Об этом сообщает администрация города.

В 2025-2026 учебном году в МБОУ «Школа № 28» будет функционировать 21 класс-комплект: начальное общее образование – 10 классов, основное общее образование – 10 классов, среднее общее образование – 1 класс.

Для организации учебного процесса школе 28 выделены: учебные кабинеты, отдельный вход, оборудованный системой видеонаблюдения и охраной, часть раздевалки, столовая (полностью), медкабинет (полностью), актовый зал (полностью), спортивный зал (полностью). Для организации группового обучения по иностранному языку, информатике – дополнительные кабинеты по согласованию.

Администрацией школы №28 с родителями учащихся проведены родительские собрания по вопросу организации учебного процесса в новом учебном году.

В настоящее время осуществлен переезд школы № 28 в помещения школы 60/61. Перевезено оборудование, частично мебель, учебники и методические пособия, художественная литература, архив, спортивный инвентарь, оборудование столовой и др.