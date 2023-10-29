Воскресенье, 29 октября, 2023
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Школу № 1 в Рязани закрыли на карантин из-за 91 случая норовируса

7info
Изображение от Freepik

В школе № 1 им. В. П. Екимецкой в Рязани с 26 октября выявлен 91 случай норовирусной инфекции у учеников, сообщил телеграм-канал регионального управления Роспотребнадзора.

С 27 октября в школе приостановлен очный учебный процесс. Фактически, учебное заведение закрыто на карантин.

Специалисты ведомства устанавливают причину возникновения инфекции.

В школе проводятся дезинфекционные мероприятия. Отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья.

Внеплановую проверку в школе и в организации, поставляющей питание, проводит прокуратура.

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