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Новости России

Школьный завхоз выиграл в лотерею 307 миллионов рублей

Алексей Самохин
Арсен Мамиконян. Фото публикуется с разрешения победителя.

Заведующий хозяйством одной из школ Тамбовской области Арсен Мамиконян* всегда считал себя везучим человеком, но в субботу, 28 июня, ему повезло по-настоящему крупно. По итогам тиража государственной лотереи «Спортлото 4 из 20», он выиграл суперприз — 307 010 350 рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото».

Этот выигрыш стал шестым по величине среди всех суперпризов, когда-либо разыгранных в лотерее «Спортлото 4 из 20».

Арсен Мамиконян приобрёл три билета на заветный тираж и пополнил ряды крупнейших победителей.

По правилам лотереи, чтобы получить суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Арсен выбрал числа:

▪️ в первом поле — 8, 15, 7, 11,

▪️ во втором поле — 19, 5, 11, 14.

Именно эта комбинация принесла ему многомиллионный выигрыш.

— Утром, зная, что розыгрыш в 10:00, решил купить три билета. Обычно выбираю свои числа, но в этот раз воспользовался автоматическим подбором, — рассказывает Арсен. — Купил билеты и поехал по делам. Только позже увидел СМС от «Столото» о выигрыше. Сначала надеялся хотя бы на 25 тысяч рублей, но сумма оказалась в сотни раз больше! Тут же подошёл к жене и сказал: «Я тебя люблю. Теперь мы миллионеры!».

Арсен по профессии строитель, сейчас работает завхозом в школе. Победитель живет не только своим делом, но и успевает помогать супруге по хозяйству и находить время на личные хобби. Арсен увлекается холодной ковкой и недавно сделал своими руками мангал с красивыми вензелями. У мужчины большая дружная семья: братья, племянники, сестры, которые всегда поддерживают друг друга. Про себя победитель рассказывает, что он всегда помогает близким и уверен, что добро ему воздастся. На выигрыш мужчина в первую очередь материально поможет родственникам.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

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