Школьный музей на малой родине автора гимна СССР

В селе Плахино Захаровского района Рязанской области команда проекта «Интерактивная карта школьных музеев рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» познакомилась с экспозицией музея, посвящённого выпускнику школы Александру Васильевичу Александрову (1883-1946 гг.), композитору, хоровому дирижёру, автору музыки гимна СССР и Российской Федерации.

Музей был открыт 12 апреля 2003 года в старом здании школы, в настоящее время в новом здании школы действует новый музей А.В. Александрова.

Экспозиция музея создана на основе материалов, касающихся села Плахино, собранных педагогами и учащимися школы в ходе многолетней поисковой работы, которую они проводили в сотрудничестве с ближайшими родственниками А. В. Александрова. Экспозиция раскрывает следующие темы: «Студенческие годы А.В. Александрова», «Образование Краснознаменного ансамбля песни и пляски», «История села Плахино» и др.

В фондах музея хранятся уникальные экспонаты: костюм артиста ансамбля (фуражка, китель, галифе, портупея), сапоги А.В. Александрова, музыкальные инструменты (баян, балалайка, труба, домра, валторна), личные вещи Б.А. Александрова (генеральская фуражка, дирижёрская палочка, книги).

Экспозицию с момента её создания посетили более 3 000 человек. В 2023 году будет отмечаться 140 лет со дня рождения выдающегося уроженца Рязанской земли.