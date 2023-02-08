Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Школьников Рязанской области приглашают поучаствовать в «Широкой Масленице»

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Всероссийская акция «Широкая Масленица» пройдёт 20 по 26 февраля. Участниками творческого состязания могут стать все желающие школьники с 7 до 17 лет. Организаторы подготовили викторины, игры и мастер-классы.

Для участия необходимо:

🔹подготовить работы по 3 номинациям на выбор: масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество;

🔹записать исполнение на видео;

🔹опубликовать с хештегом #масленицакдш ВКонтакте.

Нужно указать регион, номинацию, имя и фамилию. Страница участника обязательно должна быть открыта с возможностью обратной связи.

Ведущие фольклорные коллективы России подготовили видеоролики о каждом дне масленичной недели. Они появятся на портале Культура для школьников и ВКонтакте с 20 по 26 февраля.

Члены жюри определят 10 лучших работ из каждой номинации. Лидеры получат сертификат участника акции и подарочные наборы от проекта. Их работы разместят на портале Культура для школьников.

Победителей объявят 13 марта 2023 года.

Возрастное ограничение 7+

Школьников Рязанской области приглашают поучаствовать в «Широкой Масленице»

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