Школьников Пителинского района торжественно приняли в РДШ

«От пионерии до РДШ» — под таким названием 20 мая прошло праздничное мероприятие в Пителинском РДК.

Ведущие праздника познакомили учащихся 2-4 классов с историей пионерской организации, которая в этом году отметила свой 100-летний юбилей.

К ребятам с приветственным словом обратилась заместитель главы администрации района по социально-экономическому и стратегическому развитию Людмила Агапкина.

О своем пионерском прошлом и вообще о жизни пионеров рассказал ведущий специалист отдела образования и молодежной политики Игорь Климкин. О атрибутах и законах Школьной Республики напомнили учащиеся 7 и 8 классов.

Затем 48 самых активных учащихся Пителинской и Нестеровской школ произнесли клятву и были торжественно приняты в ряды Российского движения школьников. Право прикрепить им атрибуты РДШ — значки было предоставлено активистам Пителинской средней школы.

Закончилось мероприятие гимном и флешмобом РДШ. Для ребят выступили с концертными номерами участники вокально-инструментального ансамбля «Ступени»районного Дома детского творчества.