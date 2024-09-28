Школьников, которые сожгли заживо 11-летнего мальчика в сарае, изолируют на 3 года

История о трагической гибели мальчика в сарае, которого заперли и сожгли заживо, наконец получила хоть какое-то завершение, пишет «Комсомольская правда».

Трагедия произошла в мае 2023 года в поселке Дубовая Роща недалеко от Раменского. 11-летний Альберт приехал туда к своему другу по секции дзюдо, но в итоге оказался в компании двух местных подростков, старше его на два года. Они гуляли, а потом пошли в район заброшенных сараев, где местная молодежь часто собиралась. Именно там и произошло непоправимое: Альберта заперли в деревянном сарае, который внезапно загорелся. Мальчик кричал и звал на помощь, но его «друзья» убежали. К тому времени, как соседи заметили дым и приехали пожарные, было уже слишком поздно.

Этих 13-летних школьников, которые гуляли с Альбертом, в поселке знали как хулиганов, о которых говорили просто: «оторви и выбрось». Они постоянно отбирали у сверстников деньги и другие вещи, из-за них вся параллель страдала. В ходе расследования выяснилось, что мальчика заперли в сарае «в шутку», заколотив дверь гвоздем. Когда сарай загорелся, они пытались вытащить гвоздь, но не смогли и сбежали. Экспертиза показала, что пожар начался внутри сарая. По версии следствия, скорее всего, Альберт пытался осветить сарай спичками, которые оставляли там местные ребята, и от искры загорелась обшивка.

Спустя год после трагедии, в мае 2024 года, стало известно, что Следственный комитет не может наказать подростков, так как по российским законам к уголовной ответственности можно привлекать с 14 лет, а им на момент трагедии было по 13. На допросе подростки утверждали, что Альберт якобы хвастался своей силой и победами на соревнованиях по дзюдо.

Мама погибшего мальчика, Кристина Умбетьярова, в течение многих месяцев писала заявления во всевозможные инстанции, умоляя наказать тех, кто погубил её сына. И вот, наконец, решение по этому делу вынесено. Депутат Госдумы Артем Метелев сообщил: «13 июня я направил обращение к Генпрокурору РФ, чтобы подростков всё же привлекли к ответственности. Суд удовлетворил иск — виновных изолируют от других детей на три года». Кристина Умбетьярова подтвердила, что ей уже сообщили об этом решении в Следственном комитете.

Школьников отправят в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для несовершеннолетних. Это не колония, а нечто вроде детского лагеря с закрытой территорией, откуда нельзя уйти. По будням там проходят уроки, а на выходных подростков могут навещать родители.

«Я надеюсь, что они действительно попадут в это спецучреждение и проведут там три года», — написала Кристина Умбетьярова в социальных сетях. — «Спасибо всем, кто помог нам добиться справедливости. Да, это не колония, но они могли избежать наказания вовсе. Просто сижу и плачу…»