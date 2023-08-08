Школьник, убивший 17-летнюю подругу в Екатеринбурге, объяснил свой поступок

Источник рассказал порталу E1.RU подробности допроса 16-летнего жителя Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки.

Парень написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя», – отметил собеседник издания.

При этом выяснилось, что молодой человек давно употребляет наркотики. В роковую ночь он злоупотребил запрещенными средствами и алкоголем.

По словам источника, на погибшей не было живого места – она была раздета и изуродована. Парень избивал жертву кулаками и подручными средствами, топил, после чего воткнул в шею нож.