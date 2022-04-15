Школьник раскрыл подробности обстрела поселка Климово в Брянской области ВСУ

Проживающий в поселке Климово в Брянской области мальчик рассказал телеканалу РЕН ТВ подробности обстрела населенного пункта со стороны ВСУ.

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По словам школьника, в момент начала атаки он сидел за столом и принимал пищу. Бабушка сказала ему ложиться на пол, дважды услышав грохот неподалеку.

«Видим – черный дым, выходим, тут все вышли, там горит. Мы сначала подумали, что это рядом дом, оказывается, это их дом там», – рассказал мальчик.

Инцидент произошел 14 апреля в пограничном поселке Климово. В итоге пострадали восемь человек, в том числе ребенок и беременная женщина. Возбуждено уголовное дело.