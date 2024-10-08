Вторник, 8 октября, 2024

Школьник из Феодосии во время шторма спас тонущего рязанского пенсионера

Автор: Кристина Аманн

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Фото: www.crimea.kp.ru/

11-летний школьник Никита Мельников из Феодосии спас 70-летнего жителя Рязани, который начал тонуть во время шторма. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 27 августа на пляже рядом с центром «Крым-Спорт». Пенсионер решил искупаться во время шторма, заплыл за буйки и начал тонуть. По словам мужчины, у него свело ногу.

Никита Мельников бросился ему на помощь. Он первым добрался до тонущего и стал его со спины подталкивать к берегу. На полпути подоспела помощь — двое взрослых со спасательным кругом.

Мать Никиты рассказала, что ее сын очень хорошо плавает с четырех лет. Школьник признался, что шторма не боится, и в тот день пошел на море, чтобы покататься на волнах. В своем поступке мальчик не видит ничего геройского и не понимает вопроса о том, было ли страшно.

За спасение человека 4 ноября, в День народного единства, Никиту наградят знаком отличия «За доблесть и заслуги» III степени.

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