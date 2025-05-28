Школьница спасла тонувшего 6-летнего ребенка из пруда в Рязанской области

Ученица Октябрьской средней школы города Скопина Варвара Матюшкина в прошлые выходные спасла 6-летнего ребенка из пруда. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Гуляя с подругами около местного пруда, Варвара заметила двух мальчиков, которые играли рядом с водой. Спустя время девочки заметили, что младший мальчик, на вид 6-7 лет, находился в воде и удаляется от берега.
Мальчик, к счастью, не пострадал. Кашлял, плакал и потом убежал.
Вскоре о героическом поступке Вари узнала директор Октябрьской школы Елена Иванова. Она отзывается о ней как о скромной девочке, которая не видит в своих действиях ничего особенного.
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