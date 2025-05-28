Школьница спасла тонувшего 6-летнего ребенка из пруда в Рязанской области

Ученица Октябрьской средней школы города Скопина Варвара Матюшкина в прошлые выходные спасла 6-летнего ребенка из пруда. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Гуляя с подругами около местного пруда, Варвара заметила двух мальчиков, которые играли рядом с водой. Спустя время девочки заметили, что младший мальчик, на вид 6-7 лет, находился в воде и удаляется от берега.

«Я вдруг увидела, что над водой торчат только руки ребенка. И, не раздумывая, бросилась прямо в одежде в воду. Когда доплыла до мальчика, он вцепился в мою футболку, и я вытащила его», — рассказывает Варвара.

Мальчик, к счастью, не пострадал. Кашлял, плакал и потом убежал.

Вскоре о героическом поступке Вари узнала директор Октябрьской школы Елена Иванова. Она отзывается о ней как о скромной девочке, которая не видит в своих действиях ничего особенного.

«Я же убеждена, что она совершила замечательный, не побоюсь этого слова, геройский поступок. О нем обязательно должны знать и ребята, и взрослые. А родителям особенно перед началом купального сезона», — отметила директор школы.