Четверг, 21 декабря, 2023
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Школьница из Рязани стала участницей шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»

7info
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На телеканале «Пятница!» продолжается показ второго сезона интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участницей нового выпуска стала 11-летняя Елизавета Еркина из Рязани.

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

В новом выпуске второго сезона стать умнее всех попытается 11-летняя Елизавета Еркина из Рязани. Елизавета увлекается биологией и генетикой, мечтает стать врачом-генетиком в будущем.

Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно увидеть уже сегодня, 21 декабря, в 22:00 на телеканале «Пятница!».

В «Умнее всех» играют дети от 9 до 14 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта — Тина Канделаки.

Школьница из Рязани стала участницей шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»

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