В Москве 14-летняя школьница едва не умерла от отравления противовирусными таблетками, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, девочка принимала лекарства, чтобы не заболеть ОРВИ. Подростка на скорой помощи доставили в больницу, медики поставили диагноз: «острое отравление противовирусными препаратами».

Девочке промыли желудок, её жизнь вне опасности.

Отец рассказал, что противовирусные препараты стояли у дочери в комнате. Сколько таблеток она приняла, неизвестно.

Школьница их часто принимала, когда чувствовала, что начинает заболевать, а иногда и просто для профилактики. Родители в этом ничего предосудительного не видели.

Сотрудники полиции проводят проверку.