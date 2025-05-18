Школьная любовь Никиты и Марии переросла в семью. Историю любви молодоженов рассказала глава рязанского ЗАНСа Елена Сорокина ВКонтакте.

В восьмом классе Никита влюбился в девочку из старшего класса. Он стал ходить на дискотеки, где была Мария, потом по часу ждал её на морозе, чтобы проводить до дома. Представьте, мальчик долго копил тысячу рублей, чтобы на день рождения понравившейся девочки подарить мягкую игрушку. В 18 лет он сделал Марии предложение, правда, думал, что в итоге это приведет к расставанию. Но неожиданно для него Мария согласилась.

Спустя несколько лет влюбленные зарегистрировали брак. 17 мая 2025 года Мария и Никита сыграли свадьбу.