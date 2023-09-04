Школе в Рязани присвоено имя Героя России Павла Кривцова

В школе № 34 имени Павла Кривова открыли мемориальную доску Герою России, сообщает пресс-служба городской Думы.

Торжественный митинг, посвященный присвоению школе № 34 имени Героя России Павла Кривова и открытию мемориальной доски, прошел 4 сентября. В нем приняли участие родственники Кривова, губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, представители региональных органов власти, сослуживцы Героя, учителя и школьники.

Павел Викторович Кривов окончил школу № 34 в 1989 году, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова — в 2004 году. В 2022 году назначен командиром парашютно-десантного батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка.

С 24 февраля 2022 году принимал участие в специальной военной операции, погиб 9 сентября 2022 года под Балаклеей.

Указом Президента РФ Павлу Кривову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).