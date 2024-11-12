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Школа в Борках будет возведена за территорией бывшего шпалозавода

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Фото предоставлено пресс-службой Зеленого сада

Школа в Борках будет возведена за территорией бывшего шпалозавода. «Зелёный сад» разрабатывает проект.

Работа с проектом здания школы, по оценкам экспертов, займёт примерно год. После этого будет объявлен тендер для выбора компании-застройщика, которая реализует проект.

Новая школа, где смогут учиться все дети, проживающие в Борках, расположится в 300 метрах от жилого комплекса «Окская стрелка». Она будет находиться через дорогу от бывшего шпалозавода, где никогда не было следов эксплуатации предприятия.

Учебное заведение рассчитано на 1650 юных рязанцев. Школа будет трехэтажной, её общая площадь составит более 20 000 квадратных метров. Наряду с универсальными классами в учебном заведении появятся специализированные кабинеты для уроков ИЗО, музыки, иностранного языка, химии, физики и так далее.

В здании оборудуют многофункциональный библиотечно-информационный центр, актовый зал на 650 мест, спортивные залы, игровые комнаты и помещения для групп продлённого дня. Также в школе предусмотрена большая столовая с двумя обеденными залами для младших и старших классов на 300 и на 525 мест.

Школа в Борках будет такой же современной и технологически оснащённой, как новые рязанские школы №№ 75 и 76. А узнать подробности о покупке квартир в ЖК «Окская стрелка» можно в отделе продаж ГК «Зелёный сад» по телефону: +7 (4912) 77-77-77.
Напоминаем, что «Зелёный сад» продолжает вывоз грунта с территории бывшего шпалозавода и до нового года планирует вывезти 20 000 тонн.

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