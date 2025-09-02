Вторник, 2 сентября, 2025
Рязань
Общество

Школа по новым правилам: что изменилось для учеников и учителей с 1 сентября

Алексей Самохин
Изображение от freepik

С 1 сентября в российских школах вступили в силу новые правила, призванные сделать учебный процесс более структурированным и менее стрессовым. Изменения затронули не только продолжительность занятий, но и домашние задания, расписание и даже школьную форму. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня»

Новые нормы и единые стандарты

Учебный год теперь завершается 26 мая. Школьники по-прежнему будут отдыхать на осенних, зимних и весенних каникулах, каждые из которых продлятся не менее семи дней. Для первоклассников предусмотрен дополнительный отдых в феврале. Образовательные учреждения сохраняют за собой право выбирать между четвертной и триместровой системами обучения.

С 2025-2026 учебного года школы начнут работать по единым стандартам. Министерство просвещения разработало типовые шаблоны расписаний для начальной, средней и старшей школы. Эти шаблоны учитывают возраст учеников, их работоспособность и сложность предметов, чтобы сделать график занятий наиболее эффективным.

Время для домашнего задания строго ограничено

Одно из самых важных нововведений — ограничение времени, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Теперь оно строго регламентировано по классам:

  • 1-й класс — не более 1 часа
  • 2-й и 3-й классы — до 1,5 часов
  • 4-й и 5-й классы — до 2 часов
  • 6-й, 7-й и 8-й классы — до 2,5 часов
  • 9-й, 10-й и 11-й классы — до 3,5 часов

Цель этого нововведения — снизить нагрузку на детей, уменьшить стресс и повысить качество обучения. Кроме того, учителям теперь необходимо выдавать задания на текущем уроке и дублировать их в электронном журнале до конца учебного дня. Для заданий, требующих больше времени, будет даваться достаточный срок.

Другие изменения: от программы до формы

Также с нового учебного года вводится ограничение на количество и продолжительность контрольных и практических работ. В некоторых регионах будет запущен пилотный проект по выставлению оценки за поведение, которую будет определять классный руководитель совместно с другими педагогами.

Изменится и школьная программа:

  • Из расписания 6–7 классов исчезнет обществознание, но при этом увеличится количество часов на историю.
  • В 5–7 классах появится новый предмет — духовно-нравственная культура.
  • Количество часов на родной язык в первом классе сократится, но его можно будет изучать в прежнем объёме во внеурочное время.

Кроме того, вводятся единые технические стандарты для школьной формы, касающиеся безопасности и качества ткани. Однако школы по-прежнему смогут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников.

