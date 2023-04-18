Школа №75: как решить проблему?

На прошлой неделе стало известно о решении перевести девятиклассников школы № 75, которые продолжат обучение в 10-х классах, в другие учебные заведения.

Чтобы донести свою позицию до родителей школьников, управление образования администрации Рязани провело собрание. Рязанцам объяснили, что школа, рассчитанная на 1100 учеников, обучает сейчас 2700 человек, работая в две смены. В следующем году ситуация ухудшится — в первые классы примут 320 детей. Для решения проблемы нынешних девятиклассников планируют перевести в десятые классы других школ микрорайона Дашково-Песочня.

— Ситуация непростая, мы понимаем, — отметила выступавшая перед родителями заместитель начальника городского управления образования Татьяна Сарычева. — Поэтому готовы на ряд организационно сложных, но действенных мер, чтобы максимально сгладить эти изменения для ребят и семей. В частности, в случае коллективного решения родителей будем принимать на обучение целыми классами в ближайших школах, не разделяя ребят. В случае, если у родителей будут индивидуальные пожелания об обучении детей в школах Рязани, в том числе и в профильных классах, пойдем навстречу. Все дети получат возможность получить качественное образование на уровне средней школы, подготовиться к экзаменам.

Перед собравшимися выступили директора школ № 72 и 63, подтвердившие готовность принять учащихся.

Родители учеников, что естественно, не очень довольны предложением администрации. Естественно, им хочется, чтобы дети продолжали учёбу в привычных условиях на старом месте. Желание вполне понятное и объяснимое. Но, скорее всего, у многих неприятие решения о переводе вызвано, в первую очередь эмоциями.

Так ли уж страшно перейти на новое место после 9-го класса?

Начнём с того, что классы в том виде, как они есть сейчас, всё равно не сохранятся. Часть детей уйдёт учиться в техникумы, часть в профучилища, лицеи. Кто-то перейдёт в профильные классы, чтобы подготовится к поступлению в вузы. Состав классов изменится, так что перемены в жизни учеников неизбежны. При этом администрация особо отметила, что другие школы готовы принимать учеников целыми классами.

Понятно, что школьникам придётся добираться до новых школ больше времени, так как они находятся дальше от их домов. Но для 10-классников это не так критично, как для учеников младших классов. Поэтому и было принято решение в пользу первоклассников.

Для кого-то переход в новую школу может стать шагом вперёд. Новая обстановка, новые учителя, новые друзья. Перемены иногда бывают и к лучшему, даже если в начале кажется, что это не так.

Корреспонденту 7info удалось пообщаться с родителями некоторых учеников. Алексей Александрович рассказал, что его ребёнок переходит в школу № 63. Каких-либо проблем семья в этом не видит. По словам рязанца, школьники сначала также спокойно восприняли информацию о переводе, но затем, когда стали появляться сообщения в соцсетях, заметки в СМИ, появилось некоторое недовольство.

Что в перспективе?

К сожалению, построить новую школу в микрорайоне в ближайший год не представляется возможным. В городе учебных заведений не хватает, проблему пытаются решить, но стоимость строительства, особенно по нынешним временам, для бюджета Рязани просто неподъёмная. Помощь оказывает федеральный бюджет, школы строятся, но мест всё равно не хватает.

Участок под новую школу в Дашково-Песочне закреплен. В настоящее время идут проектные работы на строительство новой школы на 1100 мест. При этом рассматриваются варианты привлечения средств, как в рамках концессии по примеру школы Семчино, так и других форм финансирования. Но это вопрос перспективы, и, вероятно, перспективы не ближайшей.

Проблему же необходимо решать именно сейчас. Поэтому и было принято решение о переводе учеников. Шаг непопулярный, во многом болезненный, но, очевидно, необходимый.