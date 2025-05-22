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Общество

Широко открытыми глазами: как работают панорамные окна нового поколения

Алексей Самохин

Панорамное остекление от «Мармакс» — это воплощение инновационного взгляда на создание комфортного пространства. Это эффектное архитектурное решение стало важным функциональным элементом, который делает повседневную жизнь резидентов проектов в Рязани и Курске более светлой и уютной.

Свобода взгляда и контакт с природой

Окна в пол наполняют квартиры естественным светом и делают пространство визуально более объемным. Они дарят ощущение свободы, придавая интерьеру легкость и наполняя его воздухом. По данным исследования компании «Мармакс», более четверти опрошенных россиян (26%) отмечают, что большие окна и хорошее освещение в квартире создают ощущение близости к природе и положительно влияют на общее самочувствие. Ощущение гармонии с окружающим пространством в проектах девелопера возможно даже в центре города — во дворах-галереях и парках реализован ландшафтный дизайн с озеленением в концепции «4 сезона».

Большим окнам — высокие требования

Во всех проектах компании используются окна с многослойными стеклами — триплексом. Эта технология пришла из премиального сегмента автомобильной промышленности и обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики материала. Даже при сильном ударе стекло останется в раме и не будет представлять угрозы для жителей. Благодаря этому нет необходимости в решетках или дополнительных металлических ограждениях, которые могли бы влиять на интерьер или мешать обзору.

Энергоэффективно и тихо

Конструкция панорамных окон в проектах «Мармакс» включает двухкамерный стеклопакет из трех стекол, сохраняющий комфортную температуру в любое время года — летом защищающий от перегрева, а зимой удерживающий тепло. При этом повышенная шумоизоляция позволяет сохранять тишину даже в домах, расположенных вблизи оживленных улиц города.

Качество в основе

Безупречная надежность панорамного остекления в проектах «Мармакс» обеспечивается за счет использования технологических решений и материалов от признанных мировых лидеров. Профильные системы от компании «РЕХАУ» гарантируют долговечность конструкций и совершенную геометрию. В стеклопакетах от Larta Glass — ведущего эксперта в области производства стекла в России и СНГ с инновационными продуктами в портфеле — реализована технология Sunglass, обеспечивающая превосходную светопропускаемость и надежную защиту от ультрафиолетового излучения. Такой подход к выбору материалов позволяет создавать эстетически привлекательные решения, меняющие архитектурный облик городов, и обеспечивать максимальную функциональность панорамного остекления, делая жизнь резидентов комфортнее.

Широко открытыми глазами: как работают панорамные окна нового поколения Когда в квартире много света, пространство дышит свободой.

«В современном строительстве жилых комплексов большие площади остекления стали реальностью благодаря инновационным технологиям, которые обеспечивают необходимый уровень шумо- и теплоизоляции, а также энергоэффективности. В жилом девелопменте этим факторам уделяется особое внимание: в архитектуре панорамное остекление становится ключевым элементом фасада, а в интерьере открывает широкие возможности в формировании визуального комфорта. Панорамное остекление стало одним из главных критериев выбора квартиры мечты, уменьшая потребность в искусственном освещении, открывая захватывающие виды на городской пейзаж и становясь важным акцентом стильного интерьера. В загородных проектах панорамное остекление стирает границы между жилым пространством и окружающей природой, превращая интерьер в её продолжение», — комментирует Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».

Панорамные окна становятся частью философии компании: жить светлее, просторнее, а главное — безопасно.

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