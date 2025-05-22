Широко открытыми глазами: как работают панорамные окна нового поколения

Панорамное остекление от «Мармакс» — это воплощение инновационного взгляда на создание комфортного пространства. Это эффектное архитектурное решение стало важным функциональным элементом, который делает повседневную жизнь резидентов проектов в Рязани и Курске более светлой и уютной.
Свобода взгляда и контакт с природой
Окна в пол наполняют квартиры естественным светом и делают пространство визуально более объемным. Они дарят ощущение свободы, придавая интерьеру легкость и наполняя его воздухом. По данным исследования компании «Мармакс», более четверти опрошенных россиян (26%) отмечают, что большие окна и хорошее освещение в квартире создают ощущение близости к природе и положительно влияют на общее самочувствие. Ощущение гармонии с окружающим пространством в проектах девелопера возможно даже в центре города — во дворах-галереях и парках реализован ландшафтный дизайн с озеленением в концепции «4 сезона».
Большим окнам — высокие требования
Во всех проектах компании используются окна с многослойными стеклами — триплексом. Эта технология пришла из премиального сегмента автомобильной промышленности и обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики материала. Даже при сильном ударе стекло останется в раме и не будет представлять угрозы для жителей. Благодаря этому нет необходимости в решетках или дополнительных металлических ограждениях, которые могли бы влиять на интерьер или мешать обзору.
Энергоэффективно и тихо
Конструкция панорамных окон в проектах «Мармакс» включает двухкамерный стеклопакет из трех стекол, сохраняющий комфортную температуру в любое время года — летом защищающий от перегрева, а зимой удерживающий тепло. При этом повышенная шумоизоляция позволяет сохранять тишину даже в домах, расположенных вблизи оживленных улиц города.
Качество в основе
Безупречная надежность панорамного остекления в проектах «Мармакс» обеспечивается за счет использования технологических решений и материалов от признанных мировых лидеров. Профильные системы от компании «РЕХАУ» гарантируют долговечность конструкций и совершенную геометрию. В стеклопакетах от Larta Glass — ведущего эксперта в области производства стекла в России и СНГ с инновационными продуктами в портфеле — реализована технология Sunglass, обеспечивающая превосходную светопропускаемость и надежную защиту от ультрафиолетового излучения. Такой подход к выбору материалов позволяет создавать эстетически привлекательные решения, меняющие архитектурный облик городов, и обеспечивать максимальную функциональность панорамного остекления, делая жизнь резидентов комфортнее.
Панорамные окна становятся частью философии компании: жить светлее, просторнее, а главное — безопасно.
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