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Суббота, 26 марта, 2022

Шиловца осудят за избиение до смерти приятеля из-за невозвращённого велосипеда

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Шиловца осудят за избиение до смерти приятеля из-за невозвращённого велосипеда

Александр Ильин

Жителя посёлка Шилово Рязанской области будут судить за избиение до смерти приятеля из-за невозвращённого велосипеда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

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Расследование установило, что 4 декабря 2021 года между потерпевшим и обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Причиной конфликта стал велосипед, который обвиняемый не вернул потерпевшему. 

В ходе ссоры мужчина ударил знакомого в голень, задев артерию. В результате ранения человек скончался на месте. 

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ направлено для рассмотрения в Шиловский районный суд. 

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