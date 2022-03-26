Шиловца осудят за избиение до смерти приятеля из-за невозвращённого велосипеда

Жителя посёлка Шилово Рязанской области будут судить за избиение до смерти приятеля из-за невозвращённого велосипеда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Расследование установило, что 4 декабря 2021 года между потерпевшим и обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Причиной конфликта стал велосипед, который обвиняемый не вернул потерпевшему.

В ходе ссоры мужчина ударил знакомого в голень, задев артерию. В результате ранения человек скончался на месте.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ направлено для рассмотрения в Шиловский районный суд.