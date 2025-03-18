Щенят выбросили из окна третьего этажа в Рязани

В Рязани из окна третьего этажа мужчина выбросил пятерых щенят. Об этом сообщает соседка хозяина собак Екатерина.

В ночь с 17 на 18 марта около дома № 7 по улице Маяковского Екатерина со своей семьей услышала шум и писк. Оказалось, что их сосед выбросил из окна новорожденных щенят. Животных спасло то, что они приземлились на снег. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам Екатерины, мужчина держит дома четверых разнополых дворняжек. Хозяин не стерилизовал и не кастрировал своих питомцев, документов у животных нет.

«Сосед был в состоянии алкогольного опьянения. Сказал, что собака, которая только что родила, набросилась на него. Он разозлился и решил выбросить щенят, а у них пуповина еще даже не отсохла. Совсем крошечные», — сообщила девушка. Реклама

Екатерина написала заявление в полицию. Щенята ищут дом. Если вы готовы взять животное, свяжитесь с ней ВКонтакте или по номеру 8-910-561-61-22.