Шестой украинский беспилотник уничтожен над Рязанской областью за сутки

В период с 20:00 до 23:00 10 августа дежурными средствами ПВО над Рязанской областью уничтожен один вражеский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего в данный промежуток времени на территории РФ сбито 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 11 БПЛА уничтожили над территорией Тульской области, 7 над Брянской областью, 5 над Орловской областью, 2 над Калужской областью. По одному беспилотнику сбили в Московском регионе и в Рязанской области.

С 20:00 9 августа до 23:00 10 августа над Рязанской областью сбили 6 БПЛА. Ночью было уничтожено 4 беспилотника, 1 днем и 1 вечером.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки на Рязанскую область нет. Об этом заявил губернатор Павел Малков.