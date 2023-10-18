Среда, 18 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Шесть зубров из Окского заповедника перевезли в Северную Осетию

7info 2
Фото: пресс-служба Окского заповедника

Шесть зубров из Окского заповедника вывезли на территорию заказника «Турмонский», расположенного в Республике Северная Осетия.

Это уже третий завоз зубров из питомника Окского заповедника в заказник, предыдущие состоялись в 2018 и 2020 годах.

В этот раз на волю поехали, в том числе, двое молодых годовалых телят: самка Метта, которую год назад усыновила рязанская школа №47, и ее брат Медомир. Так как зубрята росли вместе, в группе держать их тоже будут вместе.

Сейчас, сообщает пресс-служба заповедника, животные уже прибыли на место назначения и постепенно привыкают к новой территории.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах