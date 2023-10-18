Шесть зубров из Окского заповедника перевезли в Северную Осетию

Шесть зубров из Окского заповедника вывезли на территорию заказника «Турмонский», расположенного в Республике Северная Осетия.

Это уже третий завоз зубров из питомника Окского заповедника в заказник, предыдущие состоялись в 2018 и 2020 годах.

В этот раз на волю поехали, в том числе, двое молодых годовалых телят: самка Метта, которую год назад усыновила рязанская школа №47, и ее брат Медомир. Так как зубрята росли вместе, в группе держать их тоже будут вместе.

Сейчас, сообщает пресс-служба заповедника, животные уже прибыли на место назначения и постепенно привыкают к новой территории.