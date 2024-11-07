Шесть улиц Рязани останутся без воды 8 ноября

В Рязани в пятницу, 8 ноября, без воды останутся некоторые жилые дома и учреждения на шести улицах. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

Воды не будет на ул. Керамзавода (дома №№ 21, 35, 36, 37, 38, 8а (школа № 22), ул. Кирпичного Завода, (дома с № 1 по № 16), п. Мехзавода, (дома с № 1 по № 37 (нечетная и четная стороны), 7 и 35а (д/сад № 48), 25 (школа № 54), 10 (ЦТП Мехзавода), в частном секторе на улицах Мирной, Покровской и Роща.

Отключат водоснабжение в 11:30. Вновь включат воду в 17:00.

Подвозить техническую воду будут по адресу: Мехзавода, д. № 25.