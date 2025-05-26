Шесть улиц останутся без воды в Рязани 27 мая

В Рязани 27 мая отключат воду на шести улицах города. Об этом сообщает «Водоканал».

Воды не будет с 10:00 до 17:00. Ограничения коснутся следующих домов:

1-й Осенний переулок, 1, 2, 4, 17;

1-й проезд Гагарина, 2, 3, 5, 7, 9;

2-я Железнодорожная, с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона) и д. 30, 32, 34 (четная сторона);

Ленинского Комсомола, 1, 3, 3 корп. 1;

Типанова, д. 21;

ЦТП-Ленинского Комсомола, д. 3в.