Шесть улиц останутся без воды в Рязани 27 мая

В Рязани 27 мая отключат воду на шести улицах города. Об этом сообщает «Водоканал».
Воды не будет с 10:00 до 17:00. Ограничения коснутся следующих домов:
- 1-й Осенний переулок, 1, 2, 4, 17;
- 1-й проезд Гагарина, 2, 3, 5, 7, 9;
- 2-я Железнодорожная, с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона) и д. 30, 32, 34 (четная сторона);
- Ленинского Комсомола, 1, 3, 3 корп. 1;
- Типанова, д. 21;
- ЦТП-Ленинского Комсомола, д. 3в.
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