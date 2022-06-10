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Пятница, 10 июня, 2022

Шесть участков дорог Рязани прошли комиссионную приёмку после ремонта

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Шесть участков дорог Рязани прошли комиссионную приёмку после ремонта

9 июня состоялась комиссионная приёмка ремонта дорог на шести участках в Рязани. Ремонт проводился «картами», уточнили в пресс-службе мэрии.

Речь идёт о следующих участках:

  • Куйбышевское шоссе;
  • дорога к Богородскому кладбищу;
  • улица Семашко;
  • улица 1-я Железнодорожная;
  • Спортивный переулок;
  • улица Полетаева.

В приёмке работ принимали участие сразу две комиссии. В их состав вошли сотрудники мэрии, Дирекции благоустройства города, депутаты, представители подрядных организаций.

В ходе приёмки комиссией были выявлены незначительные замечания. На участке улицы Спортивный переулок не заделаны места отбора проб, на улице Семашко – не восстановлено благоустройство на прилегающей территории. На Куйбышевском шоссе к подрядчику также возникли претензии.

В целом же качество ремонта оценили положительно – три дороги из шести были приняты без замечаний. Выявленные дефекты подрядчик устранит до 17 июня.

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