Шесть рязанских МУПов сработали в убыток, девять заработали 290 миллионов рублей

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В среду, 21 июля, члены комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности одобрили и вынесли на заседание Думы информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Рязани за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

В 2020 году 6 муниципальных предприятий получили убыток 41 миллион рублей. Это: МУП «УРТ», МП «МКЦ», МП «Детское питание», МП «Комплекс», МУП «Эколозащита», МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани». Прибыль в 290 миллионов рублей получили 9 предприятий: МУП «РГРЭС», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани», МП «ЖКУ № 22», МП «УКС», МП «АРС», МП «РСУ № 1», МП «КВЦ», МУП «Центр энергоснабжения».

Депутаты ознакомились с информацией администрации о состоянии малого и среднего бизнеса за первый квартал 2021 года. Из 25,7 тысяч субъектов предпринимательства 40,1% заняты в сфере торговли, 14% — в строительстве, 9,1% — в оказании транспортных услуг, 7,4% — в производстве и 29,4% — в прочих видах деятельности. Объем оборота розничной торговли в первом квартале 2021 года составил 20 млрд рублей и увеличился по сравнению с первым кварталом 2020 года в фактических ценах на 18,4%. Отдельно депутаты обсудили проблему стихийной торговли на рязанских улицах. Было предложено собрать дополнительное совещание по этому вопросу.

Кроме того, одобрены решения о передачи в аренду помещений нескольким общественным организациям. Это организация поддержки инклюзии «Навигатор будущего», поддержки людей с синдромом Дауна, аутизмом, другими нарушениями и их семей «Добрые сердца», городское отделение Всероссийского общества инвалидов «Мир доступный для всех», Союз многодетных семей, Рязанский областной физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Радуница» и региональный фонд сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.