spot_img
7info

Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП с грузовым поездом в Кировской области

Шесть пассажирских поездов задерживаются более чем на два часа из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда в Кировской области, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Седьмого июля в 12.45 (мск) на перегоне Ардаши — Просница в Кировской области произошел сход пяти вагонов грузового поезда. Груз — хлорид калия. Просыпания груза нет. Угрозы экологии нет, отмечает РИА Новости.

«В результате движение поездов между станциями Ардаши и Просница временно приостановлено. Внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Так, пассажирские поезда № 110 сообщением Москва — Новый Уренгой, № 132 сообщением Санкт-Петербург — Ижевск, № 74 сообщением Санкт-Петербург — Тюмень, № 150 сообщением Санкт-Петербург — Челябинск остановлены на станции Киров, задержки поездов составляют более двух часов.

Пассажирские поезда № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва и № 1 сообщением Владивосток — Москва остановлены на станции Балезино, задержки поездов составляют более двух часов.

Маршрут следования пригородного поезда № 6377 сообщением Яр — Киров сокращён до станции Зуевка. Маршрут следования пригородного поезда № 6378 сообщением Киров — Зуевка сокращён до станции Просница. Доставка пассажиров будет организована с использованием автобусов.

«Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает всё возможное для сокращения времени задержки поездов. Для координации работ по ликвидации последствий схода на Горьковской железной дороге работает оперативный штаб», подчеркивается в сообщении.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7