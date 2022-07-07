Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП с грузовым поездом в Кировской области

Шесть пассажирских поездов задерживаются более чем на два часа из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда в Кировской области, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Седьмого июля в 12.45 (мск) на перегоне Ардаши — Просница в Кировской области произошел сход пяти вагонов грузового поезда. Груз — хлорид калия. Просыпания груза нет. Угрозы экологии нет, отмечает РИА Новости.

«В результате движение поездов между станциями Ардаши и Просница временно приостановлено. Внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Так, пассажирские поезда № 110 сообщением Москва — Новый Уренгой, № 132 сообщением Санкт-Петербург — Ижевск, № 74 сообщением Санкт-Петербург — Тюмень, № 150 сообщением Санкт-Петербург — Челябинск остановлены на станции Киров, задержки поездов составляют более двух часов.

Пассажирские поезда № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва и № 1 сообщением Владивосток — Москва остановлены на станции Балезино, задержки поездов составляют более двух часов.

Маршрут следования пригородного поезда № 6377 сообщением Яр — Киров сокращён до станции Зуевка. Маршрут следования пригородного поезда № 6378 сообщением Киров — Зуевка сокращён до станции Просница. Доставка пассажиров будет организована с использованием автобусов.