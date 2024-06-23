Шесть кошек и шесть собак обрели дом на рязанской выставке бездомных животных

В Рязани Лесопарке 22 июня прошла выставка бездомных животных «Пойдем домой». Приюты и волонтеры представляли на ней животных, которые нуждались в новом доме.

Как пишут Рязанские ведомости, на выставку привезли 65 собак и более десятка кошек. Ранее все животные прошли необходимые ветеринарные процедуры, стерилизацию, имеют стандартный набор справок.

Шести кошкам и шести собакам удалось найти добрые руки. Еще несколько животных, как сообщается, поедет в новый дом в ближайшее время. Каждое животное отдавали исключительно по договору ответственного содержания.