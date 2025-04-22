Шесть домов сгорели в Рязанской области

В селе Назаровка в Чучковском районе Рязанской области 22 апреля сгорели шесть домов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В 13:15 поступило сообщение о возгорании деревянного жилого дома на улице Кировской. Сильный ветер распространил огонь по траве, и он перекинулся на пять нежилых домов. Общая площадь пожара составляла 1,5 гектара.

В 14:50 ликвидировали угрозу распространения огня. В 16:30 огонь полностью удалось локализовать. Пожарные спасли шесть жилых домов, находящихся рядом с очагом горения.