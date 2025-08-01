Шесть человек погибли, один травмирован в ДТП на трассе М-5 в Пензенской области

1 августа 2025 года в Мокшанском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Пензенской области.

По предварительным данным, авария произошла около 5 часов утра на 571-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». В ДТП столкнулись два легковых автомобиля — Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

В результате аварии погибли шесть человек. Ещё один пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, трасса М-5 «Урал» проходит через Рязань и Рязанскую область.