Схему движения транспорта на улице Баженова в Рязани изменили из-за ремонта дороги

С 5 по 7 мая движение транспорта на улице Баженова в Рязани ограничено, причина – проведение дорожных ремонтных работ.

В администрации уточняют: в связи с перекрытием дороги будет ограничено движение транспорта. Также изменится схема движения общественного транспорта.

Так, автобусы №6 будут следовать от остановки «мкр-н Братиславский» по Славянскому проспекту. Маршрутки №49 и №65 от остановки «Психбольница» по пути в город будут проезжать по Голенинчкому шоссе, Славянскому проспекту, после чего вернутся на свой маршрут.