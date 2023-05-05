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Пятница, 5 мая, 2023

Схему движения транспорта на улице Баженова в Рязани изменили из-за ремонта дороги

Скриншот из видео в группе Администрация города Рязани ВКонтакте
Скриншот из видео в группе Администрация города Рязани ВКонтакте

С 5 по 7 мая движение транспорта на улице Баженова в Рязани ограничено, причина – проведение дорожных ремонтных работ.

В администрации уточняют: в связи с перекрытием дороги будет ограничено движение транспорта. Также изменится схема движения общественного транспорта.

Так, автобусы №6 будут следовать от остановки «мкр-н Братиславский» по Славянскому проспекту. Маршрутки №49 и №65 от остановки «Психбольница» по пути в город будут проезжать по Голенинчкому шоссе, Славянскому проспекту, после чего вернутся на свой маршрут.

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