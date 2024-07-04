Четверг, 4 июля, 2024

Шелкопряд объел 100% лиственных насаждений в Криушинском и Клепиковском лесничествах в 2023 году

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ryazan.rcfh.ru/

Российский центр защиты леса рассказал, как развивается популяция вредителя непарного шелкопряда в Рязанской области в этом году.

Очаг жизнедеятельности непарного шелкопряда наблюдают в регионе с 2021 года. В 2023 году больше всего наблюдали в Криушинском и Клепиковском лесничествах. Тогда гусеницы объели 100% лиственных насаждений. А теперь шелкопряд переместился южнее. В этом году от него особенно страдают леса Рязанского лесничества (Рыбновское, Больше-Коровинское, Михайловское участковые лесничества).

По мнению специалистов Рослесозащиты, это связано с резким похолоданием в мае. Сроки рождения гусениц сместились, энергия их размножения была больше на краю очага, с достаточной кормовой базой для полноценного развития.

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Рязанской области» продолжат наблюдение за развитием очага непарного шелкопряда.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В РГУ идет набор на обучение в отделение «Теология»

Новости Рязани
Прием документов ведется до 15 июля.

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в 27 лет

Новости мира
Чемпионом мира по греко-римской борьбе Цурцурия стал в 2019 году, выиграв соревнования в столице Казахстана.

Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области

Новости Касимова
В этом году стобалльниками на ЕГЭ стали 32 выпускника.

Мужчина внезапно распылил газ из баллончика в лицо женщине в Иркутске

Новости мира
Полиция призывает его самостоятельно явиться в отделение полиции № 5 в Иркутске для разбирательства.

Рязанка пожаловалась на водителя автобуса, «трендевшего» по телефону

Новости Рязани
По словам пользовательницы соцсети, во время движения водитель автобуса 13-го маршрута «трендел» по телефону от площади Победы до ТЦ «Круиз».