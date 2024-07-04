Шелкопряд объел 100% лиственных насаждений в Криушинском и Клепиковском лесничествах в 2023 году

Российский центр защиты леса рассказал, как развивается популяция вредителя непарного шелкопряда в Рязанской области в этом году.

Очаг жизнедеятельности непарного шелкопряда наблюдают в регионе с 2021 года. В 2023 году больше всего наблюдали в Криушинском и Клепиковском лесничествах. Тогда гусеницы объели 100% лиственных насаждений. А теперь шелкопряд переместился южнее. В этом году от него особенно страдают леса Рязанского лесничества (Рыбновское, Больше-Коровинское, Михайловское участковые лесничества).

По мнению специалистов Рослесозащиты, это связано с резким похолоданием в мае. Сроки рождения гусениц сместились, энергия их размножения была больше на краю очага, с достаточной кормовой базой для полноценного развития.

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Рязанской области» продолжат наблюдение за развитием очага непарного шелкопряда.