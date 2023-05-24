Шеф-повар из Рязани представил свой рецепт сырников в проекте «Русский завтрак»

Шеф-повар из Рязани Максим Титов представил свой рецепт сырников в проекте «Русский завтрак». «Рязанский» вариант популярного блюда из творога он предлагает подать с карамелью, облепиховой сгущёнкой и клюквой.
По словам Максима, Рязанская область славится своими молочными продуктами, а в его семье на столе всегда был творог:
Рецепт Максима Титова доступен на сайте проекта.
Проект «Русский завтрак» объединил 20 кулинаров из разных уголков страны. Каждый из них представляет свой вариант завтрака из популярных ингредиентов с учётом специфики их региона. В первом этапе проекта повара приготовили блюда из творога. В ближайшее время станут доступны их рецепты каш, блюд из яиц и молочных десертов.
Максим Титов — шеф-повар рязанского гастробара «Есть» и бренд-шеф семейных ресторанов «Бон Аппетит» в Рязани. Также он ялвяется соучредителем Ассоциации кулинаров Рязанского края.