Шеф-повар из Рязани представил свой рецепт сырников в проекте «Русский завтрак»

Шеф-повар из Рязани Максим Титов представил свой рецепт сырников в проекте «Русский завтрак». «Рязанский» вариант популярного блюда из творога он предлагает подать с карамелью, облепиховой сгущёнкой и клюквой.

По словам Максима, Рязанская область славится своими молочными продуктами, а в его семье на столе всегда был творог:

— Сколько себя помню, у нас в семье творог всегда был на столе. По выходным бабушка готовила сырники или ленивые вареники, подавала со сметаной, со сгущенкой и с разным вареньем из ягод, которое обязательно заготавливали с лета, — говорит он.

Рецепт Максима Титова доступен на сайте проекта.

Проект «Русский завтрак» объединил 20 кулинаров из разных уголков страны. Каждый из них представляет свой вариант завтрака из популярных ингредиентов с учётом специфики их региона. В первом этапе проекта повара приготовили блюда из творога. В ближайшее время станут доступны их рецепты каш, блюд из яиц и молочных десертов.

Максим Титов — шеф-повар рязанского гастробара «Есть» и бренд-шеф семейных ресторанов «Бон Аппетит» в Рязани. Также он ялвяется соучредителем Ассоциации кулинаров Рязанского края.