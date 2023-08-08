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Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея

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В зале декоративно-прикладного искусства Рязанского художественного музея представлена коллекция работ мастеров Ленинградского фарфорового завода М. Ломоносова

 Фарфоровый шедевр «Жар-птица» —  статуэтка, прообразом для  которой стала балерина Тамара Карсавина, исполнившая одноименную роль в знаменитом балете Стравинского, занимает особое место.

Впервые  её создали в 1923 году, и в течение ста лет на заводе выпускали новые копии. Роспись костюма менялась каждые десять лет.

Яркая  и выразительная балерина покорила художника Александра Бенуа. В своих воспоминаниях он сравнивает Тамару Карсавину с  огненным Фениксом, словно молния разрезающим сцену.

Наряду с «Умирающим лебедем» Анны Павловой, «Жар-птица» Карсавиной стала символом эпохи.

Прима-балерина Мариинского театра  принимала участие в знаменитых «Русских сезонах» Дягилева в Париже. Французские газеты писали восторженные отзывы, и упоминали исполнителей главных ролей балета «Жар-птица» с артиклем Ля.

  Ля Карсавина и Ля Нежинский вызвали  восторг и бесконечное уважение предвзятой французской публики.

Удивительный образ, созданный мастерами фарфоровой скульптуры, который мягкими, лёгкими поющими линиями приглашает нас окунуться в мир театра, балета и музыки.

Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея
Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея
Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея
Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея
Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея
Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея
Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея
Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея

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