Шедевр «Жар-птица», маленькая копия балерины  Тамары Карсавиной, представлена  в экспозиции Рязанского художественного музея

В зале декоративно-прикладного искусства Рязанского художественного музея представлена коллекция работ мастеров Ленинградского фарфорового завода М. Ломоносова

Фарфоровый шедевр «Жар-птица» — статуэтка, прообразом для которой стала балерина Тамара Карсавина, исполнившая одноименную роль в знаменитом балете Стравинского, занимает особое место.

Впервые её создали в 1923 году, и в течение ста лет на заводе выпускали новые копии. Роспись костюма менялась каждые десять лет.

Яркая и выразительная балерина покорила художника Александра Бенуа. В своих воспоминаниях он сравнивает Тамару Карсавину с огненным Фениксом, словно молния разрезающим сцену.

Наряду с «Умирающим лебедем» Анны Павловой, «Жар-птица» Карсавиной стала символом эпохи.

Прима-балерина Мариинского театра принимала участие в знаменитых «Русских сезонах» Дягилева в Париже. Французские газеты писали восторженные отзывы, и упоминали исполнителей главных ролей балета «Жар-птица» с артиклем Ля.

Ля Карсавина и Ля Нежинский вызвали восторг и бесконечное уважение предвзятой французской публики.

Удивительный образ, созданный мастерами фарфоровой скульптуры, который мягкими, лёгкими поющими линиями приглашает нас окунуться в мир театра, балета и музыки.