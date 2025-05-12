Шарий: Зеленский играет на публику, пригласив Путина на встречу в Стамбуле

Владимир Зеленский играет на публику, пригласив президента России Владимира Путина встретиться в четверг в Стамбуле, написал блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале.

Он назвал такой шаг «дебильным», российский лидер не согласится на такое предложение.

«Это школьный уровень советников, которые подсказали, что для внутренней аудитории он будет выглядеть очень круто. Вот я не зассал и приехал», — отметил Шарий.

По его словам, Россию на переговорах должен представлять Юрий Ушаков, а не глава государства.

«Причем тут «я лечу, я не боюсь, а ты не прилетишь» — непонятно», — добавил блогер. Реклама

Шарий назвал поведение Зеленского абсурдом.