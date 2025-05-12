Шарий: Зеленский играет на публику, пригласив Путина на встречу в Стамбуле

Владимир Зеленский играет на публику, пригласив президента России Владимира Путина встретиться в четверг в Стамбуле, написал блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале.
Он назвал такой шаг «дебильным», российский лидер не согласится на такое предложение.
По его словам, Россию на переговорах должен представлять Юрий Ушаков, а не глава государства.
Шарий назвал поведение Зеленского абсурдом.
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