Шарий: Зеленский позволил себе крайне неудачную шутку про Путина

Владимир Зеленский крайне неудачно пошутил про президента Владимира Путина на фоне переговоров России и Украины в Турции, написал блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале.
В четверг Зеленский заявил с иронией, что Путина не было ни в Анкаре, ни в Стамбуле, и что украинцы не могут «бегать и искать его по всему миру».
Блогер отметил, что эту шутку придумали заранее, однако она оказалась провальной, поскольку российского лидера и не должно было быть в Турции.
Также он задался вопросом, зачем Зеленский в принципе приехал в Турцию.
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