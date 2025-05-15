Шарий: Зеленский позволил себе крайне неудачную шутку про Путина

Владимир Зеленский крайне неудачно пошутил про президента Владимира Путина на фоне переговоров России и Украины в Турции, написал блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале .

В четверг Зеленский заявил с иронией, что Путина не было ни в Анкаре, ни в Стамбуле, и что украинцы не могут «бегать и искать его по всему миру».

Блогер отметил, что эту шутку придумали заранее, однако она оказалась провальной, поскольку российского лидера и не должно было быть в Турции.

«В итоге шутка совершенно не смешная и не заходит. Тебе не надо бегать по всему миру и искать, где же Путин. Путин – это Москва, Кремль. Дебила кусок», — отметил Шарий.

Также он задался вопросом, зачем Зеленский в принципе приехал в Турцию.